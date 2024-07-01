الدوري المصري الممتاز
team-logo
0 - 4
ن م
team-logo
طاهر محمد طاهر 12'عمرو السولية 34'M. Abdelmonem 38'W. Abou Ali 90' + 3'
(ش١ 0-3) (ن م 0-4)

الجيش v الأهليالنتائج والإحصائيات,