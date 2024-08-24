كأس مصر
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1 - 1جزاء 9 - 10
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G. Okwara 29'
M. Ammar 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

الجيش v الاسماعيليالنتائج والإحصائيات,