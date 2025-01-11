دوري أبطال إفريقيا
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1 - 1
ن م
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أنس الزنيتي 40' (هدف عكسي)
N. Zerhouni 77' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

الجيش الملكي v الرجاء البيضاويالنتائج والإحصائيات,