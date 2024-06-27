الدوري المصري الممتاز
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0 - 2
ن م
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A. El Fil 38'J. Ngwem 45' + 11' (جزاء)
(ش١ 0-2) (ن م 0-2)

الجونة v مودرن سبورتالنتائج والإحصائيات,