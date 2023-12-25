الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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G. Chukwudi 41'A. Belhadji 78'
M. Hamdy 8'A. Hawash 85'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

الجونة v إنبيالنتائج والإحصائيات,