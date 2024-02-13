الدوري المصري الممتاز
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
A. Mahmoud 41'A. Hossam 49'
M. Gaber 53' (جزاء)M. El Shami 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

الجونة v المصريالنتائج والإحصائيات,