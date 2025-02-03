كأس مصر
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3 - 1
ن م
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F. Akem 62'A. Reda 88'M. Abbas 90' + 5'
O. Tawfik 90' + 2'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

الجونة v القناةالنتائج والإحصائيات,