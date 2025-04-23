دوري أدنوك
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1 - 2
انتهت
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فينيسيوس ميلو 25'
مهدي قائدي 45' + 1', 86'
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

الجزيرة ضد إتحاد كلباءالنتائج والإحصائيات,