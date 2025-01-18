دوري أبطال إفريقيا
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4 - 1
ن م
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A. Jabri 17', 55', 59'Yan Sasse 23'
Dabanda 45' + 2'
(ش١ 2-1) (ن م 4-1)

الترجي v ساجرادا اسبيرانساالنتائج والإحصائيات,