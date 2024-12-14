دوري أبطال إفريقيا
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2 - 0
ن م
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محمد يوسف بلعيلي 36'E. Mokwana 45' + 3'
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

الترجي v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,