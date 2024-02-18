الدوري المصري الممتاز
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1 - 1
ن م
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M. Reda 90' + 1' (هدف عكسي)
A. El Sayed 43'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

البنك الأهلي v زدالنتائج والإحصائيات,