الدوري المصري الممتاز
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5 - 0
ن م
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M. Helal 19'M. Bassiouny 53'O. Faisal 72'M. Grendo 86'Ahmed El Aash 90' + 1' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 5-0)

البنك الأهلي v بلدية المحلةالنتائج والإحصائيات,