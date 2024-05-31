كأس مصر
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4 - 1
ن م
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M. Kaoud 29'A. Madbouli 35'I. Yakubu 40', 90' + 2'
H. Hamdan 43'
(ش١ 3-1) (ن م 4-1)

البنك الأهلي v بتروجيتالنتائج والإحصائيات,