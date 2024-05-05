الدوري المصري الممتاز
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1 - 5
ن م
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Y. Annor 26'
A. Amin 45' + 7'M. Naser 55', 74'M. Dowidar 88'Y. Labib 90' + 6'
(ش١ 1-1) (ن م 1-5)

البنك الأهلي v إنبيالنتائج والإحصائيات,