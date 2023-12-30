الدوري المصري الممتاز
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3 - 1
ن م
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M. Kaoud 58', 62', 90' + 5'
M. Salem 14'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

البنك الأهلي v المقاولون العربالنتائج والإحصائيات,