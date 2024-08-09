كأس مصر
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1 - 3
ن م
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K. Bambo 15'
M. Gaber 84', 90' + 11'S. Mohsen 86'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

البنك الأهلي v المصريالنتائج والإحصائيات,