الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
انتهت
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أسامة فيصل 71' (ضربة جزاء)Y. Annor 90' + 3'
N. Mansy 1'S. Jaziri 90' + 1'
(½ 0-1) (انتهت 2-2)

البنك الأهلي ضد الزمالكالنتائج والإحصائيات,