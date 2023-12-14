الدوري المصري الممتاز
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2 - 3
ن م
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M. Grendo 52'K. Bambo 58'
H. Ghanem 46', 62', 64'
(ش١ 0-0) (ن م 2-3)

البنك الأهلي v الجونةالنتائج والإحصائيات,