الدوري المصري الممتاز
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4 - 3
ن م
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K. Bambo 7'M. Helal 63'S. Simpore 84'Y. Annor 90' + 4'
أنثوني موديستي 4'R. Slim 28'H. El Shahat 72'
(ش١ 1-2) (ن م 4-3)

البنك الأهلي v الأهليالنتائج والإحصائيات,