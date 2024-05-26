الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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O. Faisal 45' + 2'Y. Annor 75'
E. Traore 80'O. El Saaiy 90' + 6'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

البنك الأهلي v الاسماعيليالنتائج والإحصائيات,