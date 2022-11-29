كأس العالم
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1 - 2
ن م
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M. Caicedo 67'
I. Sarr 44' (جزاء)خاليدو كوليبالي 70'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

الإكوادور v السنغالالنتائج والإحصائيات,