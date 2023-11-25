دوري أبطال إفريقيا
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3 - 0
ن م
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محمود كهربا 66'H. El Shahat 75'S. Mohsen 88'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

الأهلي v ميدياماالنتائج والإحصائيات,