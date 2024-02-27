الدوري المصري الممتاز
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5 - 1
ن م
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W. Abou Ali 5', 49' (جزاء)K. Fouad 14'R. Slim 41'أنثوني موديستي 73'
H. Ashraf 86' (جزاء)
(ش١ 3-0) (ن م 5-1)

الأهلي v بلدية المحلةالنتائج والإحصائيات,