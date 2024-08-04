الدوري المصري الممتاز
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4 - 0
ن م
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W. Abou Ali 14', 35', 65'P. Tau 77'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

الأهلي v المقاولون العربالنتائج والإحصائيات,