دوري روشن السعودي
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3 - 2
ن م
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إيفان توني 1'جابرييل فيجا 13'سعد بالعبيد 48'
ميريح ديميرال 72' (هدف عكسي)مصعب الجوير 90' + 5'
(ش١ 2-0) (ن م 3-2)

الأهلي v الشبابالنتائج والإحصائيات,