دوري روشن السعودي
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5 - 0
ن م
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إيفان توني 4', 72' (جزاء)زياد الجهني 60'روبرتو فيرمينو 63'رياض محرز 88'
(ش١ 1-0) (ن م 5-0)

الأهلي v الرياضالنتائج والإحصائيات,