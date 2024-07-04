الدوري المصري الممتاز
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4 - 1
ن م
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W. Abou Ali 35', 41' (جزاء)E. Ashour 59', 90' + 2'
Mahmoud Ouka 90'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

الأهلي v الداخليةالنتائج والإحصائيات,