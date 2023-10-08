الدوري المصري الممتاز
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3 - 1
ن م
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P. Tau 23', 65'H. El Shahat 38'
Y. Annor 90'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

الأهلي v الاسماعيليالنتائج والإحصائيات,