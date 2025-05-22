دوري روشن السعودي
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1 - 3
انتهت
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إيفان توني 6' (ضربة جزاء)
M. Abdulrahman 49'جورجينيو فينالدوم 87' (ضربة جزاء)مدالله العليان 90' + 5'
(½ 1-0) (انتهت 1-3)

الأهلي ضد الاتفاقالنتائج والإحصائيات,