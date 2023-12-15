كأس العالم للأندية
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3 - 1
ن م
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علي المعلول 21' (جزاء)H. El Shahat 59'E. Ashour 62'
كريم بنزيما 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

الأهلي v الاتحادالنتائج والإحصائيات,