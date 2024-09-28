دوري روشن السعودي
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2 - 4
ن م
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H. Al-Hammami 71'وليام إيكونغ 87' (جزاء)
خاليدو كوليبالي 38'مالكوم 43'علي البليهي 45' + 3'رينان لودي 48'
(ش١ 0-3) (ن م 2-4)

الأخدود v الهلالالنتائج والإحصائيات,