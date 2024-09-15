دوري روشن السعودي
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3 - 3
ن م
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A. Dieng 10'A. Collado 52'M. Maolida 89' (جزاء)
جين ميشيل سيري 27'يوهان بيرغ جودموندسون 46'E. Boateng 77'
(ش١ 1-1) (ن م 3-3)

الأخدود v العروبةالنتائج والإحصائيات,