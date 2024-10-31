دوري روشن السعودي
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4 - 0
ن م
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I. Kone 45' + 5' (جزاء)C. Bassogog 64', 83'S. Al-Rubaie 81'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

الأخدود v العروبةالنتائج والإحصائيات,