الدوري المصري الممتاز
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
N. Farag 15'A. Magdi 27'
S. Awujoola 48'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

الاسماعيلي v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,