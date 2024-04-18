الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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A. El Sheikh 72'
A. El-Saghiri 19'A. El Banouby 44'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

الاسماعيلي v زدالنتائج والإحصائيات,