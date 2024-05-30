كأس مصر
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2 - 1
ن م
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K. Al-Nabris 29'M. Hamdi 101'
H. Ragab 24'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1) (و إ 2-1)

الاسماعيلي v القناةالنتائج والإحصائيات,