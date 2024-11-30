دوري روشن السعودي
team-logo
0 - 4
ن م
team-logo
نجولو كانتي 35'كريم بنزيما 53'حسام عوار 66'ستيفن بيرجوين 70'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

الاتفاق v الاتحادالنتائج والإحصائيات,