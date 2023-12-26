الدوري المصري الممتاز
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3 - 1
ن م
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A. Mohamed 14'B. Boateng 23'K. Ghandour 84'
S. Thierry 51'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

الاتحاد v فاركوالنتائج والإحصائيات,