الدوري المصري الممتاز
team-logo
0 - 4
ن م
team-logo
F. Lakay 28'M. Hamdi 48'F. Mayele 58'M. Mohamed 70'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

الاتحاد v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,