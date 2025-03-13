دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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موسى ديابي 55'صالح الشهري 90' + 11' (جزاء)
I. Bayesh 81'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

الاتحاد v الرياضالنتائج والإحصائيات,