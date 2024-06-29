الدوري المصري الممتاز
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1 - 1
ن م
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مابولولو 52' (جزاء)
I. Abdelnaim 67'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

الاتحاد v الداخليةالنتائج والإحصائيات,