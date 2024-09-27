دوري روشن السعودي
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4 - 1
ن م
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كريم بنزيما 49'حسام عوار 56'ستيفن بيرجوين 68'حامد الغامدي 90' + 5'
خالد ناري 5'
(ش١ 0-1) (ن م 4-1)

الاتحاد v الخليجالنتائج والإحصائيات,