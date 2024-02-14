الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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A. Mohamed 7'N. Naser 17'
I. Slemma 36' (هدف عكسي)محمد حمدي 83' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

الاتحاد v الجيشالنتائج والإحصائيات,