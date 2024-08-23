دوري الخليج العربي
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2 - 2
ن م
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M. Ghayedi 56'عبد السلام محمد 90' + 9'
F. Lima 52', 67'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

الاتحاد كلباء v الوصلالنتائج والإحصائيات,