أُعفي فيبر في ديسمبر/كانون الأول 2025 من مهامه كمدير رياضي في فورتونا دوسلدورف كأول إجراء رسمي لرئيس القطاع الرياضي الجديد سفين ميسلينتات، غير أنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي العريق المهدد بالهبوط، وبالتالي لا يزال يتقاضى راتبه ويعمل ضمن ملاكه. وكان فيبر قد عمل قبل ذلك عن كثب مع سلف ميسلينتات، كلاوس ألوفس، ولهذا السبب كان على فيبر أيضًا الرحيل بعد انسحاب ألوفس بسبب الأزمة الرياضية.

وقد حُمِّل الاثنان، بسبب سوق انتقالات صيفي اتضح بأثر رجعي أنه كان ضعيفًا وبسبب سوء تشكيل قائمة الفريق، قدرًا كبيرًا من المسؤولية المشتركة عن تراجع فورتونا. فبعد أن كان الصعود إلى الدوري الألماني الممتاز قد أُعلن علنًا وبوضوح هدفًا للموسم قبل بدايته، اضطر ألوفس على وجه الخصوص خلال مجريات الموسم إلى التراجع أكثر فأكثر، وادعى في النهاية، وبشكل خاطئ، أنه لم يصغ الهدف بهذه الصراحة قط.