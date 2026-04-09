كما أفادت مجلة كيكر، فإن ديفيد بلاخا، المقرب من بوك، سينتقل أيضًا إلى بوروسيا دورتموند. ويشغل بلاخا حاليًا منصب المدير الرياضي المؤقت لدى نادي الدرجة الثانية، لكنه سيتبع بوك الآن إلى دورتموند كذلك.
Vertrauter من أولي بوك من المقرر أن يأتي: بوروسيا دورتموند يتعاقد مجددًا من إس في إلفرسبرغ
عمل بلاتشا في إلفرسبرغ بشكل وثيق مع خليفة سيباستيان كيل، وتولى الإشراف على قسم الكشافين وكان مديراً لقطاع التراخيص. غير أن ابن الـ35 عاماً لن يُسمح له بمغادرة SVE إلا بعد شغل المناصب الشاغرة حالياً.
الأمر الجيد بالنسبة لـBVB هو أنه من المتوقع في إلفرسبرغ أن تتضح قريباً هوية خليفة بوك وبلاتشا. فقد تولى يوزف فيلتسمولر بالفعل مهام بوك، ووفقاً لـSky يُعد كريستيان فيبر المرشح المفضل لتولي منصب المدير الرياضي الشاغر – وهو حالياً بلا نادٍ.
- Getty Images
إلفرسبرغ – المرشح المفضل لدى ميسلينتات، فيبر، أُقيل فورًا من فورتونا دوسلدورف
أُعفي فيبر في ديسمبر/كانون الأول 2025 من مهامه كمدير رياضي في فورتونا دوسلدورف كأول إجراء رسمي لرئيس القطاع الرياضي الجديد سفين ميسلينتات، غير أنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي العريق المهدد بالهبوط، وبالتالي لا يزال يتقاضى راتبه ويعمل ضمن ملاكه. وكان فيبر قد عمل قبل ذلك عن كثب مع سلف ميسلينتات، كلاوس ألوفس، ولهذا السبب كان على فيبر أيضًا الرحيل بعد انسحاب ألوفس بسبب الأزمة الرياضية.
وقد حُمِّل الاثنان، بسبب سوق انتقالات صيفي اتضح بأثر رجعي أنه كان ضعيفًا وبسبب سوء تشكيل قائمة الفريق، قدرًا كبيرًا من المسؤولية المشتركة عن تراجع فورتونا. فبعد أن كان الصعود إلى الدوري الألماني الممتاز قد أُعلن علنًا وبوضوح هدفًا للموسم قبل بدايته، اضطر ألوفس على وجه الخصوص خلال مجريات الموسم إلى التراجع أكثر فأكثر، وادعى في النهاية، وبشكل خاطئ، أنه لم يصغ الهدف بهذه الصراحة قط.
- IMAGO / Revierfoto
سيكون الكتاب في بي في بي بعنوان «العثور على اللآلئ التي تجعل بوروسيا دورتموند أفضل»
غرقت فورتونا أكثر فأكثر في قاع جدول الترتيب، وفي أكتوبر كان لا بد للمدرب الناجح منذ سنوات دانيال تيونه من الرحيل. وتولى ماركوس أنفانغ المهمة خلفًا له، لكنه لم يتمكن حتى الآن من قلب الأمور بشكل نهائي. وعلى عكس إس في إلفرسبرغ، التي رغم التغيير الكبير في الصيف الماضي وبفضل عمل بوك وبلاتشا أيضًا تواصل المنافسة مجددًا على الصعود، لا يفصل فورتونا حاليًا سوى نقطتين عن مركز هبوط مباشر.
والآن يُفترض أن يدفع ثنائي النجاح في إلفرسبرغ، بوك وبلاتشا، بوروسيا دورتموند أيضًا إلى الأمام في تخطيط التشكيلة وإبداع سوق الانتقالات. وقال بوك عند تقديمه في دورتموند أواخر مارس: "بشكل عام أعتقد أن اللاعبين الجيدين هم لاعبون جيدون حتى عبر الدوريات المختلفة. سنحاول العثور على جواهر تجعل بوروسيا دورتموند أفضل. لدي هنا إمكانيات أخرى فيما يتعلق بالكشف والتحليل – وسأستفيد منها. لكن الأهم هو نجاح الفريق، وهذا يجب النظر إليه على المدى القصير والمتوسط والطويل".