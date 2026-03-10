Goal.com
"تقنية فيديو مقرفة": في كولونيا، المذيع يحرض المشجعين ضد الحكم

جدل في ألمانيا حول تدخل متحدث الملعب في كولونيا، أثناء المباراة، ضد قرارات الحكم باستخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR)

ليس فقط المشجعون: حتى المذيع في الملعب أصبح محور الجدل حول قرارات الحكام في ألمانيا. في كولونيا، خلال مباراة الدوري الألماني التي خسرها الفريق 2-1 أمام بوروسيا دورتموند، انتقد المذيع التاريخي للنادي، مايكل تريبل، علناً بعض قرارات الحكام عبر الميكروفون، مماأثار رد فعل الجمهور وانتقادات النادي.

تريبل، 71 عامًا، مرتبط بالنادي منذ أكثر من أربعة عقود ومذيع الملعب الرسمي منذ 27 عامًا، هو شخصية محبوبة جدًا من قبل مشجعي كولونيا. دوره، كما هو الحال غالبًا في ألمانيا، لا يقتصر على إيصال المعلومات الخدمية: المذيع هو جزء لا يتجزأ من أجواء النادي وهويته. لكن هذه القرب من الجمهور كلفه غاليًا في الجولة الأخيرة من الدوري.

  • الحادثة الأكثر إثارة للجدل وقعت في الشوط الأول، عندما حذر الحكم دانيال سيبرت في البداية المدافع جاماي سيمبسون-بوسي بسبب تدخله العنيف على أحد لاعبي دورتموند. لكن بعد استشارة VAR، أعاد الحكم النظر في قراره وأشهر البطاقة الحمراء. أثار هذا القرار رد فعل فوري من تريبل، الذي وصف القرار عبر مكبرات الصوت في ملعب RheinEnergieStadion بـ"المثير للاشمئزاز"، مصحوبًا بتصفيق استهجان ومزيد من الاحتجاج من حوالي 47 ألف متفرج حاضر. لم تتوقف الجدل عند هذا الحد. في الدقائق الإضافية، عاد المذيع إلى الهجوم مدعياً أن مخالفة واضحة بيد أحد لاعبي دورتموند لم تتم مراجعتها من قبل VAR، وشكا علناً من عدم مراجعة الحادثة.

    قد يكون لسلوك المذيع عواقب الآن، كما ذكرت صحيفة Repubblica. فاللائحة تحظر على مذيع الملعب أي شكل من أشكال دعم الفريق المضيف أو مهاجمة الخصوم وقرارات الحكم. كما نأى مسؤولو كولونيا بأنفسهم عن الحادثة ووصفوها بأنها "غير مقبولة". ثم اعتذر تريبل، مع إعادة تأكيد استيائه من استخدام VAR. وقال: "استخدامه غير المتسق يغضبني. سأظل حساسًا تجاه هذه القضايا، لكنني سأحاول أن أكون أكثر حذراً أمام الميكروفون". يبقى الآن أن نرى ما إذا كانت الاتحاد الألماني أو النادي سيقرران اتخاذ إجراءات ضده.

