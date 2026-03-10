على الرغم من القرار الأولي بالسماح باستمرار المباراة، إلا أن هيئة التحكيم قامت الآن بتغيير موقفها، ووصفت التحدي بأنه عمل عدواني واضح يستحق الإيقاف النهائي. اقترح ريكو لاعب خيتافي أنه كان سيحصل على إيقاف لمدة 10 مباريات لو كان الدور معكوسًا.

كان الحكم النهائي للجنة التحكيم الفني قاسياً: "بالنسبة للجنة التحكيم الفني، فإن الأمر يتعلق بسلوك عنيف، حيث أن لاعب ريال مدريد ألقى بنفسه بركبته على لاعب منافس ملقى على الأرض، دون أن يكون لديه خيار التنافس على الكرة.

ونظرًا لأن الحادثة لم يشاهدها الحكم وتشكل خطأ واضحًا وجليًا، كان على VAR أن يوصي بمراجعة الشاشة لفرض عقوبة البطاقة الحمراء المباشرة بسبب السلوك العنيف".