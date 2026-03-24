RMC - مبابي "غاضب" من الطاقم الطبي لريال مدريد: يزعمون أنهم فحصوا الركبة الخطأ. وقال: "لقد قيلت الكثير من الأكاذيب"

يجد كيليان مبابي نفسه في قلب جدل فريد من نوعه يربط بين باريس ومدريد: بعد أن حل محل فالفيردي في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد وقدم أداءً باهتًا للغاية، تعرض النجم السابق لباريس سان جيرمان لانتقادات عديدة. "كان الأمر أشبه باللعب بتسعة لاعبين، بدون فالفيردي وبدون مبابي"، "اختفى"، "كان يتجول في الملعب"، هي بعض العناوين التي نشرتها Chiringuito و AS و Marca.

ومع ذلك، فإن الأداء على أرض الملعب ليس سوى جزء من موضوع الخلاف. فقد نشرت قناة RMC Sport خبراً سيثير الجدل. وفقاً للقناة الفرنسية، يبدو أن مبابي غاضب من الطاقم الطبي لريال مدريد بسبب خطأ فادح في تقييم مشكلة ركبته.