KSI يُحدث ضجة! نادي داجنهام يُقيل مدربه ويعين نجم إنجلترا السابق آندي كارول مدربًا مؤقتًا بعد أن استثمر يوتيوبر في النادي غير المنتمي للدوري
إقالة برادبري بعد صفقة استثمارية
أقال نادي داجنهام، الذي يلعب في دوري الجنوب الوطني، المدرب برادبري بعد فترة توليه المنصب لمدة سبعة أشهر، في خطوة قاسية هي الأولى من نوعها منذ استثمار كي إس آي في النادي في وقت سابق من هذا الشهر. وقد أثار توقيت هذا القرار الدهشة في جميع أنحاء الدوري؛ حيث يتأخر فريق داجنهام حالياً بست نقاط عن مراكز الملحق، وجاءت عملية الإقالة بعد أقل من 24 ساعة من الفوز المثير 3-2 خارج أرضه على فريق فارنبورو. وعلى الرغم من هذه النتيجة، يبدو أن الإدارة الجديدة مصممة على أخذ النادي في اتجاه جديد. ويغادر برادبري النادي في الوقت الذي ينتقل فيه إلى فصل جديد من الملكية المدعومة من المشاهير.
النادي يؤكد تعيين كارول
في بيان رسمي، أعرب النادي عن امتنانه للمدرب المغادر، مؤكدًا في الوقت نفسه خطة الخلافة المؤقتة. وجاء في البيان: "يؤكد نادي داجنهام آند ريدبريدج لكرة القدم أننا قد انفصلنا عن مدرب الفريق الأول، لي برادبري". "نحن ممتنون جدًا للي على تركيزه واحترافه والتزامه خلال الفترة التي قضاها في النادي، وعلى مساهماته داخل الملعب وخارجه في تحقيق الاستقرار للنادي الصيف الماضي. يتمنى داجنهام آند ريدبريدج له كل النجاح في مساعيه المستقبلية. سيتولى آندي كارول قيادة الفريق بشكل مؤقت، وسيتم الإعلان عن المزيد من المستجدات في الوقت المناسب".
دور كارول المزدوج في الملكية
ويضيف تعيين كارول مدربًا مؤقتًا مزيدًا من الإثارة إلى الثورة الدائرة في فيكتوريا رود. وكان المهاجم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز قد انضم إلى فريق داغرز في يوليو الماضي في صفقة انتقالات ضخمة. ومع ذلك، تم الكشف مؤخرًا عن أن المهاجم المخضرم قد حذا حذو كي إس آي وأصبح أحد المساهمين في النادي. وبما أنه لم يشارك في أي مباراة منذ منتصف ديسمبر، فإن انتقال كارول إلى منصب إداري يمثل تحولًا كبيرًا في مسؤولياته. فهو الآن يوازن بين وضعه كلاعب رئيسي ومالك جزئي للنادي والضغط المباشر لقيادة الفريق من على خط التماس.
أول مباراة له كمدرب ضد توركي
سيشهد هذا السبت الظهور الأول لكارول كمدرب، عندما يستضيف داجنهام فريق توركي يونايتد. وقد ورث المدرب المؤقت تشكيلة أظهرت لمحات من الجودة، لكنها عانت من عدم الاستقرار المطلوب للانضمام إلى المراكز السبعة الأولى. ومع تراجع النادي عن مراكز التصفيات، ستحدد المباريات القادمة ما إذا كان «تأثير ك.س.آي» سيترجم إلى أداء يؤهل للصعود، أم أن الاضطرابات الناجمة عن تغيير الملكية ستعيق التقدم. سيكون المشجعون متشوقين لمعرفة ما إذا كانت خبرة كارول الواسعة على أعلى المستويات ستلهم الفريق لتحقيق انطلاقة قوية في نهاية الموسم.
