Jankto دون توقف: "نيكولا هو أسوأ مدرب، إنه أحمق لعين. كنت أرغب في قتل رانييري، لكنه الأفضل"

من ناحية، هناك نيكولا، الذي لم يتوافق معه، ومن ناحية أخرى، أفضل مدرب عمل معه هو كلاوديو رانييري، الذي دربه في كل من سامبدوريا وكالياري: "لقد كان مدربًا رائعًا - يشرح يانكتو - أعترف أنني كنت أرغب في قتله مليون مرة، لكنه منحني مشاعر رائعة". مع رانييري على مقاعد البدلاء، لعب لاعب الوسط السابق بعضًا من أفضل المواسم في مسيرته: خلال تجربته في سامبدوريا، بين 2019 و2021، وصل إلى أعلى مستوى له؛ عمل الاثنان معًا أيضًا في سردينيا في موسم 2023-24، قبل وصول نيكولا. كان رانييري هو الذي طلب من الإدارة التعاقد مع يانكتو، الذي كان على وفاق معه في جنوة.